Diner du CDE : près de 40 ans de carrière pour Me René-Michel Ouellet

Le diner-conférence du Centre des dirigeants d’entreprises de Rivière-du-Loup (CDE) s’est déroulé le jeudi 17 mai à l’Hôtel Universel. Les membres ont pu entendre à cette occasion Me René-Michel Ouellet de l’étude Côté Ouellet Thivierge, notaires et conseillers juridiques.

Pour M. Ouellet, dont le départ pour une retraite bien méritée est prévu dans quelques mois, c’était le moment de faire un retour sur sa brillante carrière de notaire, soit près de 40 ans. «Je quitterai avec le sentiment du devoir bien accompli», a mentionné l’homme qui s’est également impliqué dans son milieu comme bénévole dans plusieurs organismes. Il fut d’ailleurs le premier président du CDE.

Au fil des années, Me René-Michel Ouellet a su progresser dans son domaine pour réaliser en 2003 une nouvelle étape importante, la création de Côté Ouellet Thivierge, notaires et conseillers juridiques, issue de la fusion de quatre études de notaires. «Nous avions des personnalités distinctes, certaines personnes doutaient, mais ce fut un bon coup dans ma carrière. Avec près de 50 employés, dont 12 juristes, notaires et avocats, et après 15 ans d’existence, Côté Ouellet Thivierge est devenu l’un des plus importants bureaux de notaires au Québec», a mentionné M. Ouellet.

Le regroupement de quatre études notariales a permis de consolider l’expertise et de créer une synergie tant opérationnelle que professionnelle. De plus, les effectifs de l’équipe ont plus que triplé en quinze ans. L’étude Côté Ouellet Thivierge, notaires et conseillers juridiques, est désormais citée en exemple dans le notariat québécois, tant par les autres études notariales du Québec et les inspecteurs de la corporation professionnelle que par les autres intervenants du milieu, tels les comptables et les institutions financières.

Le milieu de Rivière‑du‑Loup, par sa chambre de commerce, a également reconnu ses mérites en lui attribuant en 2010 et 2016 le titre d’entreprise de services de l’année dans sa catégorie, mais aussi, en 2010 le titre prestigieux d’entreprise de l’année, toutes catégories confondues.