Le gala local OSEntreprendre de Kamouraska et Rivière-du-Loup présente ses finalistes

Les gagnants du 20e gala OSEntreprendre local pour les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup ont été officiellement dévoilés le 17 avril dans une formule 5 à 7 tenue au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Un total de 22 projets ont été récompensés dont 11 pour le volet «Entrepreneuriat étudiant» et 11 pour le volet «Création d’entreprise».

Du côté de l’entrepreneuriat étudiant, la mention du projet du primaire de 1er cycle (1ère et 2e année) est allée à Nancy Pelletier de l’École Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle pour «Les toutoulours». Le prix pour le 2e cycle (3e et 4e année) a été remis à Raphaël Soucy de l’École Joly de Rivière-du-Loup pour «Chez nous…à Rivière-du-Loup !». Le coup de cœur a été remis à Enzo Mak-Murray et Yves Ouellet de l’École Desbiens de Saint-Arsène pour le projet «Bombes de bain Création Makenzo». Pour le 3e cycle du primaire (5e et 6e année), c’est Laura Potvin de l’École Saint-Modeste qui a récolté le prix pour le projet «Cours St-Modeste cours!».

Du côté du secondaire, le prix accordé au 1er cycle a été remis à René Roy de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal pour «Smoothies Shop». Au 2e cycle du secondaire, l’École secondaire Chanoine-Beaudet s’est encore démarquée avec François Boucher, responsable du projet «Opération Après-Ski». Pour l’adaptation scolaire, Marie-Josée Michaud de l’École polyvalente La Pocatière a reçu le prix pour le projet «Cafélins».

Du côté du collégial collectif, les prix ont été remis au projet Hébergement Rive-Nord du Cégep de La Pocatière, au Fanzine du Cégep de Rivière-du-Loup et à Lait-Marcassins de l’Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière. Le Salon de la crypto du Cégep de Rivière-du-Loup a remporté le prix collégial individuel et petit groupe.

CRÉATION D’ENTREPRISE

Dans le secteur bioalimentaire, les prix ont été remportés par Kathy Dickner et Serge Lavoie pour «Amouraska inc» de la MRC de Kamouraska et par Jean-Mathieu D’Amour de la MRC de Rivière-du-Loup pour la «Laiterie Ora». Pour le domaine du commerce, Kathy Rioux, Martin Gagnon et Mathieu Lemieux sont repartis avec le prix pour leur entreprise «NORVA – Véhicule d’Aventure». La Manne rouge, je récolte a remporté le prix de l’économie sociale dans la MRC de Rivière-du-Loup. Vincent Doussin d’Éco Algues s’est démarqué dans la MRC de Kamouraska dans la catégorie exploitation, transformation et production.

Pour le secteur des services aux entreprises, Paméla Bérubé de «La Voûte : Centre d’expertise en optimisation organisationnelle inc.» de la MRC de Rivière-du-Loup a remporté le prix.

Le deuxième meilleur prix, toutes catégories confondues, a été remporté par Marco Morin de MM Services agricoles inc de la MRC de Rivière-du-Loup. Du côté des services aux individus, Midi et cinq S.E.N.C, représenté par André Pelletier et Rafaël Caron-Marquis de la MRC de Kamouraska et Les Installations Turcotte inc de la MRC de Rivière-du-Loup, représentées par Alain Turcotte, ont remporté le prix.

Du côté de la transmission d’entreprises, les récipiendaires sont Gabriel Hudon pour P. A. Michaud inc de la MRC de Kamouraska et Marco Dubé et Bobby Tardif de Service Diron inc de la MRC de Rivière-du-Loup.

Des bourses ont été offertes aux lauréats locaux, grâce à plus d’une trentaine de partenaires associés au Défi OSEntreprendre. Les photos de tous les gagnants seront publiées dans l’édition d’Info Dimanche du 25 avril.

GRAND AMBASSADEUR

À noter que lors de cette soirée particulière, le directeur général sortant de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup s’est vu remettre une distinction honorifique de grand ambassadeur entrepreneurial pour la région par Bernard Bélanger, chef de direction de l’entreprise louperivoise Premier Tech.

Cette distinction visait à souligner son apport et son appui à l’avancement de l’entrepreneuriat dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, tant auprès des enseignants qu’envers les élèves jeunes et adultes. Yvan Tardif est la deuxième personne à remporter cette distinction, après M. Bélanger.