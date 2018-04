Hyundai Rivière-du-Loup inaugure ses nouveaux locaux

Les locaux complètement rénovés du concessionnaire automobile Hyundai Rivière-du-Loup ont été officiellement inaugurés le 11 avril en soirée. Tapis rouge, groupe musical et bulles étaient au rendez-vous pour les 150 personnes qui ont répondu à l’invitation.

«Les commentaires que nous avons reçus pendant la soirée se résumaient en un mot : ‘’wow’’. Nous avions fait entrer deux nouveaux véhicules Kona pour les présenter au public et d’autres se trouvaient également à l’extérieur», explique le propriétaire de Hyundai Rivière-du-Loup, René Morin. Don Romano, le président de Hyundai Auto Canada avait même fait la route à partir de l’Ontario pour adresser un mot en français aux personnes présentes et féliciter le concessionnaire louperivois.

Rappelons que Hyundai Rivière-du-Loup a investi dernièrement près de 1,7 M$ en rénovation pour s’offrir de tous nouveaux locaux. Les travaux ont débuté en septembre et le bâtiment revampé et plus grand de 3 000 pieds carrés a été livré le 22 décembre 2017. Deux baies de mécanique supplémentaires ont été ajoutées à l’atelier, le service d’esthétique a été déplacé dans un nouvel espace qui y est entièrement dédié et une aire de livraison a été ajoutée au commerce.