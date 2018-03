Servlinks Communication présente l’agence créative Tchin

L’entreprise Servlinks Communication de Rivière-du-Loup, dirigée par Hugo Dubé, ajoute une corde à son arc avec une toute nouvelle agence créative nommée Tchin. Nécessitant un investissement de 500 000$ comprenant également une relocalisation, cette initiative a permis de créer une quinzaine d’emplois.

Dévoilée le 22 mars, cette nouvelle identité sera pilotée par le directeur artistique Guillaume Asselin, le directeur des ventes Jean-François Dumais, le designer web Jason Albert et le stratège web et réseaux sociaux Jean-François Goulet. Des programmeurs, superviseurs, comptables et représentants font aussi partie de cette nouvelle équipe.

«Le terme Tchin, qui signifie trinquer, représente un geste symbolique de mélange d’idées et de confiance mutuelle», explique M. Asselin. L’agence créative vise le marché du Bas-Saint-Laurent et aussi les grands centres. «On offre un service clé en main de stratégie marketing, de design graphique et de conception de sites web et de réseaux sociaux au même endroit. On accompagne aussi les entrepreneurs avant, pendant et après à la fois pour l’image de marque et avec un plan de communication», précise Hugo Dubé, président-directeur général de Servlinks Communication.

Tchin est d’ailleurs déjà en activité depuis bientôt un an, mais la présentation officielle a eu lieu le 22 mars. D’autres embauches sont à venir pour cette agence créative. Les employés se trouvent toujours dans les locaux de Servlinks Communication, au 175, rue Fraser à Rivière-du-Loup en attendant d’être relocalisés.