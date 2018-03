Une nouvelle acquisition européenne pour Premier Tech

Premier Tech a annoncé ce mardi l'acquisition de l'entreprise Swabo Machinebouw & Toelevering situé aux Pays-Bas, par son Groupe Équipements Industriels (IEG). Depuis plus de 20 ans, le succès d'affaires de cette entreprise repose sur une expertise spécialisée et avancée dans la fabrication de pièces en acier et acier inoxydable destinées aux équipementiers de toutes sortes.

S'inscrivant parfaitement dans la vision stratégique de l'entreprise, cette acquisition permettra à IEG de sécuriser sa chaîne d'approvisionnement quant à la fabrication mécanique et ainsi de proposer à tous ses clients d'Europe une offre commerciale intégrée de qualité supérieure. Premier Tech s'adjoint ainsi l'expérience et le savoir-faire de près de 70 personnes, portant ainsi son équipe mondiale à 4 200 personnes.

«La gestion efficace de notre chaîne d'approvisionnement a toujours représenté un levier stratégique important dans le déploiement de nos offres commerciales sur les marchés mondiaux. L'acquisition de Swabo Machinebouw & Toelevering, qui a tout comme Premier Tech la réussite de ses clients à cœur, augmentera l'agilité d'IEG dans la commercialisation de ses technologies d'emballage et viendra ainsi renforcer sa position de chef de file» a commenté Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation de Premier Tech.

PREMIER TECH

Premier Tech se déploie depuis près de 95 ans à l'international grâce à la force motrice de ses 4 200 équipiers répartis dans 25 pays. Misant sur la puissance de son capital humain ainsi que sur une solide Culture d'entreprise axée sur l'innovation et l'excellence, Premier Tech assure le succès de ses clients dans trois grands métiers : l'Horticulture et l'Agriculture, les Équipements Industriels et les Technologies Environnementales. Son approche entrepreneuriale s'appuie sur une maîtrise manufacturière et commerciale qui permet à Premier Tech de réaliser aujourd'hui des ventes de plus de 725 millions de dollars et d'enregistrer une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle.