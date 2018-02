Une formation rémunérée en entreprise crée 10 nouveaux emplois

Douze semaines de formation rémunérée selon la formule alternance travail-études donne l’opportunité à des personnes sans emploi d’accéder rapidement au marché du travail. La formation a débuté le lundi 12 février dans un local nouvellement aménagé dans l’usine de Services Industriels RC Inc. à Rivière-du-Loup, qui embauche déjà 25 opérateurs de machines à coudre.

Le projet emballe la directrice de l’entreprise, Michèle Rioux, instigatrice du projet. «La formule a fait ses preuves plusieurs fois au Québec et à chaque endroit, ce fut un succès. Notre région est en grande pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de la couture industrielle. Le Comité sectoriel de main d’œuvre de l’industrie du textile du Québec, la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, Univers Emploi et la Commission des partenaires du marché du travail du Québec ont tous uni leurs forces pour que le projet se concrétise.» La formation de courte durée est offerte en collaboration avec le Service aux entreprises et de la formation continue de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

De plus, les 10 candidats sont déjà été embauchés par des entreprises de la région avant même de débuter la formation, ce qui représente une source de motivation supplémentaire. «Nous avons investi beaucoup pour l’aménagement du local et l’achat d’équipement, mais ce sont des ressources matérielles, elles sont disponibles et mon plus grand désir c’est qu’elles servent. Ce qui nous fait défaut, ce sont les ressources humaines. Cette formation rémunérée représente l’occasion d’offrir à des gens plus éloignés du marché du travail la possibilité de se former rapidement dans un contexte d’usine, ce qui favorise grandement l’apprentissage», explique Mme Rioux. Après la formation, les candidats sélectionnés sont rapidement intégrés dans leur milieu de travail officiel. Services Industriels RC Inc., qui se spécialise en confection de sacs de transports industriels et autres produits textiles, accueillera 4 des 10 candidats à la fin de la formation.

Pour l’entreprise, cette formation s’intègre dans l’exercice de planification de la relève et assure la croissance de l’entreprise en répondant à ses besoins de main-d’œuvre.