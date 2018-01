Les produits Koohoony, Réjean Roy Design et Cubik chaussures en vedette au diner du CDE

Ce mercredi 19 janvier, le Centre de dirigeants d'entreprises (CDE) reprenait ses activités en accueillant les conférenciers Annie Bélanger des Produits Koohoony, Réjean Roy et son entreprise de design ainsi que Martin Girard et sa conjointe Catherine Bérubé qui ont démarré le magasin Cubik chaussures.

La première conférencière était Annie Bélanger des Produits Koohoony. Elle a connu un parcours particulier avant d'en arriver où elle est aujourd'hui. Mme Bélanger a lancé son entreprise il y a seulement deux ans et auparavant elle était gérante de pièces dans un garage de machinerie forestière, «méchant changement de carrière». Elle a confié que plusieurs projets sont nés d’accidents et dans son cas elle se qualifie comme une experte en accidents et en mésaventures, ce qui lui a ouvert les portes de l’entreprenariat. Les produits cosmétiques Koohoony sont fabriqués à partir de produits naturels et sont distribués dans des contenants recyclés et/ou recyclables. Il est possible de les trouver chez Uniprix St-Antonin, ODO Spa et dépanneur Lamonde à Pohénégamook, chez l’Atelier de la moustache à Rivière-du-Loup et Brioches et babioles à St-Arsène. Il est possible d'en savoir plus en consultant le site web koohoony.com.

Le deuxième conférencier était Réjean Roy design. Originaire de Sayabec, Réjean Roy a commencé à exercer ses talents en dessin, pour par la suite étudier trois années en architecture à Rimouski, ce qui lui a permis de toucher au domaine du design. Alliant son emploi chez Maxi Luminaires à ses études en design intérieur au Cégep de Rivière-du-Loup , il a pu ainsi se retrouver chez Armoires et Boiseries après deux ans d’études, mais il lui en restait quand même une troisième à compléter, et pas la moindre. Après avoir œuvré pendant neuf ans chez Armoires et Boiseries comme cuisiniste, il a décidé de voler de ses propres ailes et de démarrer son entreprise. Il s’est adjoint les services de Jenny Ouellet, bien connue dans le domaine du design. Il est possible de visualiser ses créations en consultant le rejeanroydesign.com.

Le co-propriétaire du magasin Cubik, spécialisé dans les chaussures pour enfants, Martin Girard et sa conjointe Catherine Bérubé ont conclu ce diner-conférence. Les deux entrepreneurs ont une autre carrière professionnelle, mais cela ne les pas empêchés de se lancer en affaires. L’étude marché leur a prouvé qu’une lacune existait en région dans ce domaine. Cubik chaussures est une entreprise locale, mais plusieurs consommateurs croient à tort qu’il s’agit d’une franchise. Il y a même un client qui croyait avoir vu un magasin Cubik à Montréal, alors qu’il n’existe qu’un seul magasin au Québec. Il est bien installé sur le boulevard Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup. Selon ces deux entrepreneurs, le fait de retrouver cette spécialité ici accentue l’achat local pour la clientèle qui recherche des marques spécifiques qu’on ne retrouvait pas auparavant. Il est possible de consulter le site web de Cubik chaussures au cubikchaussures.ca

Collaboration spéciale : Guy Bouchard