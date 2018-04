Karine Larochelle et Didier Rioux sont nommés Personnalités du mois d’octobre

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a félicité l’audace et l’innovation de Karine Larochelle et Didier Rioux, en leur décernant le prix Personnalité du mois d’octobre 2017.

C’est leur désir profond de faire les choses autrement qui a motivé Karine Larochelle et Didier Rioux à se lancer ensemble dans un projet qui deviendrait rapidement un petit bijou pour la communauté : l’ouverture d’une pharmacie Uniprix à Saint- Antonin. Dès leur première année d’études au baccalauréat en pharmaceutique à l’Université Laval, une complicité tangible s’installait entre les deux acolytes. Ce n’est que quelques années plus tard, diplômés et inspirés par différentes expériences dans le domaine, que Karine et Didier étaient fins prêts à se lancer. Les deux jeunes entrepreneurs étaient à la recherche d’une opportunité leur permettant de faire les choses différemment, d’exposer une autre facette de la profession aux gens. La bannière Uniprix était toute indiquée pour répondre à leurs critères. «Uniprix, c’est un regroupement de pharmaciens indépendants, ce qui nous permet de faire les choses à notre façon, d’offrir nos produits coup de cœur. C’est tellement plus gratifiant», ajoute Didier.

Depuis 2011, Karine et Didier proposent une offre de services différente à la population de Saint-Antonin, où ils ont choisi d’élire domicile après être tombés sous le charme de l’emplacement proposé par Uniprix. «Dans notre vision, le rôle du pharmacien va bien au-delà de la simple distribution, explique Didier. Nous sommes des pharmaciens de famille, que les gens adoptent et avec qui ils développent une relation de confiance.» En plus d’un accompagnement personnalisé du personnel traitant, les clients bénéficient d’une variété de services privés dont les prélèvements sanguins sur rendez-vous, une clinique de santé/voyage, une consultante en nutrition et en allaitement et un inhalothérapeute.

INSPIRÉS ET INSPIRANTS

L’implication constitue un volet considérable pour Karine et Didier. Le 5 à 7 Sushis et tapas au profit de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC cadre parfaitement dans leur créneau. «Nous avons animé la soirée ces dernières années et nous seront présidents d’honneur pour 7e édition.»

C’est en se risquant à de nouveaux comportements, en osant l’inhabituel que nous progressons. Les propriétaires de la pharmacie Uniprix de Saint-Antonin en sont la preuve. Les gens apprécient l’atmosphère chaleureux et la convivialité. Pas surprenant que les propriétaires qualifient leur équipe de deuxième famille.