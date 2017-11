Verbois est l’Entreprise de l’année du 42e Gala des Prestiges

La créativité, le dynamisme et le savoir-faire des entreprises de la région a une fois de plus été démontré lors du 42e Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup qui a été présenté le 11 novembre au Centre de congrès de l’Hôtel Universel. Verbois en fut le plus bel exemple alors que le fabricant de meubles haut de gamme a gagné le Prestige Alfred-Fortin remis à l’Entreprise de l’année.

«Je suis un rêveur, ce qui me fait faire des choses incroyables. Nous sommes des gens intenses, des gens dont le feeling nous allument, nous osons faire des choses différentes. Nos produits sont vendus d’un océan à l’autre au Canada et aux Etats-Unis. L’émotion nous stimule, c’est un choix incroyable d’être entrepreneur» a mentionné André Boucher, propriétaire de Verbois. «Je vous remercie, c’est vous qui avez voté», a-t-il ajouté à l’intention des personnes présentes lors de la soirée qui ont voté le soir même pour l’Entreprise de l’année parmi les lauréats des prix réguliers.

Un peu plus tôt, M. Boucher et des membres de son équipe étaient montés sur la scène pour recevoir le Prestige Entreprise manufacturière, de production et de transformation. «Verbois, ça ne se fait pas seul, ça prend une équipe derrière moi, capable de sortir de notre zone de confort. On crée des produits à partir de Rivière-du-Loup, c’est tout un honneur», a mentionné André Boucher. Verbois existe depuis 18 ans et compte environ 40 employés.

AUTRES LAURÉATS

Les autres lauréats des catégories régulières du 42e Gala des Prestiges sont :

Commerce - Cubik chaussures;

Entreprise de services - Univers Emploi;

Travailleur autonome - PB Dimension RH;

Restauration, hôtellerie et tourisme - Le 403.com;

Entreprise exportatrice - Probiosphère inc.;

Innovation - Cégep de Rivière-du-Loup;

Développement durable - Centre commercial Rivière-du-Loup;

Relève / Transfert - Aliments Asta inc.

Le Prestige Personnalité de l’année a été attribué à Jean Bélanger, président et chef d’exploitation de Premier Tech. Le Prestige Grande Distinction Desjardins est allé à l’évènement Littoral bercé par le vin. Le ministre Jean D’Amour, député de Rivière-du-Loup ‒ Témiscouata, a également profité de cette soirée pour honorer Denise Lévesque en lui décernant la Médaille de l’Assemblée nationale.

Le 42e Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière- du-Loup s’est déroulé sous le thème «Un air grandiose». Cette année, l’animation a été confiée à une équipe d’animateurs locaux amateurs composée de Denise Poitras, Joanna Lortie, Frédérique Guignard, Karine Malenfant, Guy Thibault, Jimmy Lévesque, Érick Drapeau et Hugo Dubé, sous la direction artistique d’Alex Ann Villeneuve Simard.

«Le Gala des Prestiges est l’occasion annuelle par excellence pour la communauté entrepreneuriale de se réunir afin de célébrer ses bons coups. Valoriser les efforts et les succès de la dernière année est essentiel à la vitalité de notre milieu, pour donner le gout à nos jeunes d’entreprendre et pour nous inspirer à aller encore plus loin», a mentionné Hugo Dubé, président de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.