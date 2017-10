Prix Meilleure croissance des ventes globales 2017 pour Dynaco

Plus de 170 concessionnaires Wacker Neuson à travers l’Amérique du Nord se sont réunis à Milwaukee dans le cadre du Sommet des marchands Wacker Neuson qui a eu lieu le 3 octobre dernier, dans l’état du Wisconsin aux États-Unis. Dans le cadre de ce sommet, des prix ont été décernés en fonction des différentes catégories de produits et la division Machinerie de Groupe coopératif Dynaco s’y est particulièrement bien illustrée cette année en remportant 3 prix.

Ces prix remportés par Dynaco Machinerie sont : Meilleure croissance des ventes d’équipements compacts 2017, Meilleure croissance des ventes d’équipements légers 2017 et Meilleure croissance des ventes globales 2017.

Une belle reconnaissance du travail accompli par les équipes des trois centres de machinerie situés à Rivière-du-Loup, La Pocatière et Saint-Augustin-de-Desmaures. «Les produits Wacker Neuson sont complémentaires à nos autres gammes de produits offerts et répondent bien aux besoins de notre clientèle. Nous sommes très fiers et profitons de l’occasion pour féliciter tous les employés de la division Machinerie, c’est un beau travail d’équipe», souligne le directeur de la division, Yves Plante.

Rappelons que Groupe coopératif Dynaco figure parmi les plus importantes coopératives au Québec dans son secteur d’activités, regroupe 600 employés et compte cinq divisions d’affaires, Agriculture, Machinerie, Rénovation, Transport et Énergie, établies principalement dans l’Est de la province et au Nouveau-Brunswick.