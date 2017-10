Premier Tech lauréate d'un Prix Créateurs d'emplois du Québec

L’entreprise louperivoise Premier Tech a représenté la région du Bas-Saint-Laurent au Gala Prix Créateurs d'emplois du Québec 2017 mercredi soir, au cours duquel elle s'est vu remettre une distinction dans la catégorie « Champion ».

Le prix reçu visait notamment à rendre hommage à des entreprises de partout au Québec qui, par leur performance exceptionnelle en matière de création et de maintien d'emplois de qualité, contribuent à la croissance de leur territoire au bénéfice de l'ensemble des Québécois.

Au cours de la période étudiée par le jury, ce sont en effet plus de 220 nouveaux emplois qui ont été créés par Premier Tech au Québec, sur les 495 ajoutés à l'échelle mondiale. Loin de s'arrêter là, l'entreprise affiche à l'heure actuelle 150 postes disponibles, dont 83 sont de nouveaux emplois. En pleine expansion depuis de nombreuses années, Premier Tech demeure en quête constante de talents. Qu'il s'agisse de généralistes, d'experts, de spécialistes de la fabrication ou de leaders d'affaires, l'Équipe Premier Tech est en effet toujours à la recherche de personnes agiles et dynamiques prêtes à relever de nouveaux défis dans un cadre stimulant et en évolution rapide.

«La création d'emplois est la conséquence directe de la croissance accélérée que nous connaissons, explique Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation de Premier Tech. Il ne s'agit pas ici de créer de belles statistiques, mais plutôt de trouver les gens qui nous permettront de performer à la hauteur de nos engagements envers nos clients de par le monde. Sans les membres de l'Équipe Premier Tech, rien ne serait possible. Ce sont eux qui, chaque jour, nous permettent de continuer à faire la différence pour nos clients tout en saisissant les occasions de croissance qui se présentent à nous.»

D'ici 2020, Premier Tech compte atteindre le milliard de dollars de chiffre d'affaires, et aura besoin de 500 nouveaux équipiers pour y arriver. Afin de s'assurer d'être bien outillée pour relever ce défi de recrutement, elle a récemment mis sur pied une équipe complète se consacrant entièrement à la recherche de nouveaux talents. L'objectif est d'être en constante proactivité, afin de se faire connaître auprès de gens de tous les horizons.

PREMIER TECH

Premier Tech, c'est plus de 90 ans de passion dans trois grands métiers : l'Horticulture et l'Agriculture, les Équipements Industriels et les Technologies Environnementales. C'est 4 000 équipiers dans 24 pays qui unissent quotidiennement leurs forces pour repousser les limites de leur savoir-faire, partout dans le monde! Intrapreneurs dans l'âme, nous misons sur une solide Culture d'entreprise axée sur l'innovation et l'excellence pour constamment redéfinir les acquis. Nos succès s'appuient sur une maîtrise manufacturière et commerciale qui nous permet de réaliser aujourd'hui des ventes de près de 725 millions de dollars. Tous ensemble, nous sommes résolus à avancer. Nous sommes l'Équipe Premier Tech.