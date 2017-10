Martin Hivon nommé Personnalité du mois

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup est heureuse de décerner à Martin Hivon, un homme absolument passionné par l’aviation, le titre de Personnalité du mois d’aout 2017 pour le franc succès obtenu lors de la première édition du Spectacle aérien de Rivière-du-Loup.

Depuis aussi longtemps qu’il se souvienne, Martin Hivon est habité par une passion indéniable pour l’aviation. Alors qu’il n’avait que 21 ans, Martin faisait son entrée dans les Forces armées canadiennes comme pilote du Tutor, aussi utilisé par les Snowbirds, la fameuse équipe de voltige aérienne du Canada. Ensuite sélectionné comme pilote opérationnel sur le CF-18, Martin s’est vu octroyer l’opportunité de l’enseigner pendant trois ans aux pilotes de la marine américaine. Il a aussi complété sa qualification de vol sur les porte-avions américains, une chance inouïe pour un pilote canadien. En 2010, il a choisi de mettre un terme à sa carrière militaire à temps plein pour partir en voilier avec sa famille. Un rêve qu’il chérissait depuis belle lurette! De retour en terre ferme après un an à vivre au gré du vent, Martin fondait Aviation MH à Rivière-du-Loup et offrait, par le biais de son entreprise, des vols d’introduction à la voltige aérienne de même que des cours à tous les mordus d’aviation.

Depuis maintenant cinq ans, Martin Hivon dirige également l’aéroport de Rivière-du-Loup, un projet qui l’avait interpelé au départ par la richesse du défi à relever afin de revigorer les installations et mettre en place un plan de développement efficace et fonctionnel. Les prévisions vont bon train puisque l’institution bénéficie d’une remise à niveau plus qu’intéressante. Les projets ne manquent pas pour cet aéroport âgé de plus d’un demi-siècle.

Pour poursuivre dans la même lignée, Martin avait dans sa cible un projet de spectacle aérien pour sa ville d’adoption… Ayant côtoyé des pilotes de renom durant toute sa carrière, il rêvait d’offrir aux citoyens un évènement d’envergure. Le plus beau compliment qui lui a été donné de recevoir était teinté de surprise face à l’ampleur et la qualité du spectacle présenté ici même à Rivière-du-Loup. «On a rien à envier aux autres», de se réjouir Martin, directeur du comité organisateur.

Pour un passionné comme lui, l’aviation demeure une source d’adrénaline infinie. Déterminé à faire sa place dans le domaine depuis fort longtemps, il n’a jamais accepté un non durant son parcours et c’est sans doute la raison pour laquelle il a réussi à atteindre les plus hauts sommets. Quand il a une idée en tête, n’essayez surtout pas de la persuader du contraire.

Les réussites proviennent souvent de ceux qui ont su être visionnaires et qui ont osé sortir des sentiers battus. Martin Hivon en fait partie et la Chambre de commerce tient à le féliciter pour le succès obtenu par le spectacle aérien de Rivière-du-Loup. Chapeau à toute l’équipe!