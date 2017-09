Le Metro Cabano est «L’épicier complètement client» 2017

Le 19 septembre dernier, lors de la rencontre annuelle des marchands Metro au Palais des Congrès de Montréal, Patrick Bourget, propriétaire franchisé du Metro Cabano, s’est distingué parmi les quelque 201 marchands Metro de la province en obtenant le titre de « L’épicier complètement client » de l’année 2017.

Il s’agit d’une distinction que seuls quatre magasins Metro du Québec peuvent se vanter d’avoir reçue, et ce, dans leur catégorie respective.



Au terme d’un processus d’évaluation des plus rigoureux, la haute direction de Metro a désigné quatre magasins Metro qui se sont démarqués tout au long de l’année en augmentant la satisfaction générale de leurs clients grâce à une excellente expérience client.



«Ce sont nos marchands et leurs équipes qui font vivre l’expérience client aux consommateurs, c’est pourquoi Metro tient à souligner l’effort investi par ces marchands et les membres de leur équipe», a indiqué Natalie Voizard, directrice principale Expérience client, Metro.

«C’est par l’excellence de leur travail, la qualité de leur exécution en magasin, la mise en place d’activités pour les clients ainsi que la consultation du sondage de satisfaction en ligne et le suivi rigoureux des commentaires clients qu’ils ont réussi à se démarquer. Nous les remercions ainsi de se dépasser tout au long de l’année pour leurs clients.»



METRO

Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant 12 milliards de dollars, METRO INC. (TSX : MRU), fondée en 1947, est la seule grande entreprise canadienne de distribution alimentaire à avoir son siège social au Québec. METRO INC. et ses marchands affiliés et franchisés emploient au Québec et en Ontario plus de 65 000 personnes, dont la mission est de dépasser les attentes de leurs clients tous les jours pour gagner leur fidélité à long terme. METRO INC. exploite un réseau de près de 600 magasins d’alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics de même que plus de 250 pharmacies principalement sous les bannières Brunet, Metro Pharmacy et Drug Basics.

Sur la photo, on reconnait Richard Frenkcuec, vice-président, exécution détail et expérience client, Metro; Philippe Bélanger, directeur des opérations, Metro; Johanne Beaulieu, gérante de la boulangerie; Lise Bérubé, responsable BDMS; Claude Jean, gérant des viandes; Marielle Pinet, gérante charcuterie et mets cuisinés; Patrick Bourget, propriétaire; Denis Brisebois, vice-président, opérations, Metro; Éric Salvail, porte-parole de Metro et animateur de la soirée.