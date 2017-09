Nouveau souffle pour le Centre Santé Physique Plus

Le Centre Santé Physique Plus sera porté par de nouveaux bras. En plein blitz d’abonnements de la rentrée, Christine Beaulieu et Yan Soucy annoncent qu’ils achètent le centre sportif de 14 200 pieds carrés, dont Jacques Poitras et Andrée Berger ont relancé les activités en 2014.

Passionnés de culture physique et de nutrition, les nouveaux propriétaires sont impatients de partager leurs connaissances et leur amour du sport avec les 1200 abonnés de la salle d’entraînement située au 9, rue Ernest-Paradis.

Possédant une solide feuille de route dans le domaine du service à la clientèle, les acquéreurs sont tous deux sur le point d’obtenir leur certification d’entraîneur privé de l’école Ataraxia. À ce titre, ils comptent être bien présents autour des machines elliptiques et des appareils de musculation pour conseiller les clients, dans une approche de santé globale.

«Le centre bénéficie déjà une clientèle fidèle et très variée. L’ambiance y est bonne et les équipements sont à la fine pointe de la technologie. Nous arrivons donc dans une entreprise déjà bien établie, mais cette acquisition s’inscrit dans un plan de développement plus large. Accompagner les gens dans leurs saines habitudes de vie, de façon amicale, motivante et personnalisée, est le but que nous poursuivons», soutient le couple d’entrepreneurs dans la quarantaine.

DÉJÀ DU NOUVEAU

Au cours des prochaines semaines, le duo apportera de premières améliorations au centre sportif, qui emploie huit personnes. La gamme de suppléments alimentaires et de produits naturels vendus au comptoir sera élargie. Une savoureuse sélection de mets surgelés, préparés par l’entreprise québécoise Aliments Wave 2 go, dépannera les clients pressés à l’heure des repas.