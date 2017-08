Nouvel investissement de 1 M$ à La Fromagerie des Basques

Souhaitant continuer d’offrir le meilleur à sa clientèle, La Fromagerie des Basques prépare d’importants travaux pour le printemps 2018. Un projet nécessitant un investissement d’un million de dollars.

Ainsi, après la construction du Resto chez Kwick-Kwick en 2016, les actionnaires de la Fromagerie, Yves et Lise Pettigrew, s’attaqueront maintenant à leur bâtiment principal. La façade sera modernisée et le secteur du prêt-à-manger sera agrandi, offrant dorénavant des tables supplémentaires et des toilettes intérieures aux clients qui souhaitent consommer sur place.

«Ces améliorations nous permettront de répondre aux besoins de notre clientèle. Elle bénéficiera d’espaces modernes et à la fine pointe (…) Nous cherchons toujours à améliorer davantage l’expérience du client», a confié Vianney D’Amours, directeur des opérations et des finances à La Fromagerie des Basques.

Les travaux majeurs concernent également la structure du bâtiment de la Fromagerie, alors que la fondation sera refaite. Une partie de l’usine sera aussi mise à jour afin de mieux répondre à la demande croissante.

«Nous souhaitons que les clients soient bien et comblés. On travaille fort pour qu’ils aient accès à un service de qualité et à des produits toujours frais. C’est notre devise!», rappelle M. D’Amours, confirmant au passage que les derniers mois ont été très bien pour les affaires.

Le printemps 2018 sera donc fort chargé pour La Fromagerie des Basques. En plus de ces travaux, rappelons que le ministère des Transports du Québec installera des feux de circulation sur la 132, une solution aux problèmes de congestion dans le secteur pendant l’été dans laquelle les actionnaires de l’entreprise s’impliquent financièrement.

En prenant en compte le nouvel investissement, c’est plus de 4 M$ qui auront été injectés par la compagnie dans ce secteur de Notre-Dame-des-Neiges, en quelques années seulement. La Fromagerie des Basques emploie actuellement 115 personnes.