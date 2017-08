La CCMRCRDL convie les entreprises au 7e Rendez-vous Acadie-Québec

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) invite les entreprises de la région à prendre part à la 7e édition du Rendez-vous Acadie-Québec, qui se déroulera à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, du 20 au 22 septembre prochain.

L’événement organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB), en collaboration avec les gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick, rassemble les entrepreneurs de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, du Québec et des provinces de l’Atlantique pour une occasion unique de réseautage favorisant l’émergence de partenariats, le développement de liens d’affaires solides et la création d’alliances, au bénéfice du développement économique de leurs communautés.

«Cet événement est un incontournable afin de développer ce marché qui est à proximité de notre région et de réseauter avec les entrepreneurs acadiens. Peut-être y verrons-nous se tisser de nouveaux liens d’affaires», déclare Hugo Dubé, président de la CCMRCRDL.

Cette année, compte tenu de son importance dans tous les secteurs et fonctions de l’entreprise, l’innovation sera l’un des trois thèmes à l’honneur. La question des énergies renouvelables sera également mise de l’avant, de même que celle du tourisme.