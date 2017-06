Tigre Géant pose ses griffes à Rivière-du-Loup

Le nouveau magasin de rabais familial Tigre Géant ouvrira ses portes le 3 juin dès 8h au Centre commercial Rivière-du-Loup. Le magasin occupe une superficie de 24 000 pieds carrés et compte déjà une quarantaine d’employés prêts à accueillir la clientèle.

«Il y a beaucoup de gens qui sont déjà allés visiter l’un de nos magasins dans une autre ville, mais ceux qui ne connaissent pas Tigre Géant vont enfin pouvoir nous connaître et nous avons hâte de les accueillir», explique Jeff Shields, le gérant de la nouvelle succursale.

Tigre Géant offre une grande diversité de produits: vêtements, chaussures, articles ménagers, épicerie, jouets et produits de beauté; le tout, à bas prix. L’équipe prévoit accueillir une forte clientèle familiale.

«Nous aimons nous impliquer dans la vie communautaire où sont implantés nos établissements, alors c’est certain que vous allez nous voir dans les événements organisés ici!», a affirmé le gérant. Il se dit également très heureux d’être déménagé à Rivière-du-Loup et apprécie grandement sa nouvelle qualité de vie que lui offre la ville.

L’entreprise Tigre Géant a été fondée il y a plus de 50 ans et compte plus de 225 magasins à travers tout le Canada. Pour plus d’informations sur l'ouverture officielle, consultez la page Facebook du magasin de Rivière-du-Loup.