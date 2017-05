Brousseau & Paventi Denturologistes : un investissement de près de 500 000 $

Les denturologistes Stéphanie Brousseau et Michele Paventi ont inauguré leur nouvelle clinique aménagée sur la rue Commerciale Nord à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano.

Les deux denturologistes travaillaient depuis quelques années dans des locaux loués dans la clinique de la dentiste Angel Philippe située également dans ce secteur. «Le laboratoire pour fabriquer, ajuster et réparer les prothèses dentaires est maintenant quatre fois plus spacieux que celui dont on disposait auparavant», a souligné Michele Paventi.

Trois salles de traitement, aménagées dans un souci d’ergonomie et d’efficacité, permettent dorénavant de servir la clientèle du lundi au vendredi. «Lors des travaux, nous avons aussi prévu que nos installations pourraient éventuellement recevoir les dentistes qui désirent utiliser le laboratoire, assister à différentes démonstrations, etc.» a mentionné Stéphanie Brousseau.

La clinique Brousseau & Paventi Denturologistes compte également une secrétaire-comptable et prévoit embaucher sous peu une autre personne afin de compléter l’équipe. Les denturologistes accueillent leur clientèle dans leur nouvelle clinique depuis le 1er mai dernier.