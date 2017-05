Nokomis, fièrement implanté au coeur des Basques

La Corporation du Motel industriel (CMI) de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges souhaite faire la lumière et mettre en valeur Nokomis, première entreprise s’étant établie dans le secteur industriel de la rue Notre-Dame Ouest de la CMI en 2010.

Depuis son établissement dans ses locaux au 500 rue Notre-Dame Ouest, l’entreprise ne cesse d’évoluer. Il faut dire que la CMI aura travaillé fort afin que les propriétaires de Nokomis, Messieurs Vincent More et Jean-Yves Richard, choisissent leur territoire pour ériger leur premier entrepôt, en 2010. Dès lors, la jeune entreprise œuvrant en exportation de produits acéricoles allait devoir faire face à un défi de taille, soit suivre la demande grandissante de sa clientèle internationale pour qui les produits de l’érable représentent un produit fort prisé, dont l’action antioxydante n’est plus à prouver.

Depuis, la CMI n’a cessé de soutenir le développement de l’entreprise, y allant même jusqu’à dynamiter à ses frais une partie du roc afin de permettre l’agrandissement réalisé en 2016 et permettant la mise en place d’une usine de transformation, opérationnelle depuis peu. Avant la réalisation de cet agrandissement, l’entreprise employait entre quatre à neuf ressources, tandis que ce nombre passera sous peu de 12 à 15, dont trois ont pu intégrer l’entreprise grâce à un programme d’insertion socioprofessionnel en lien avec SÉMO.

Son offre de services reposant sur le commerce en gros et se déclinant dans une gamme conventionnelle et une seconde biologique, Nokomis propulse ses produits dans 21 pays, dont l’Asie demeure le principal marché. Ce sont donc plus de 5000 barils de produits acéricoles qui transigent annuellement de producteurs locaux à l’entreprise et ensuite vers les clients internationaux.

Les producteurs des Basques fournissent approximativement 30% à 40% du produit brut, tandis que le Témiscouata contribue également à 40% de toute la production, la balance provenant de producteurs établis au Bas-Saint-Laurent. En plus de mettre en valeur les produits acéricoles sur le plan mondial, Nokomis offre aussi à ses clients différents produits du terroir québécois.

La CMI de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges est fière de soutenir le développement de cette entreprise bien de chez nous qui œuvre à la mise en valeur d’un produit purement québécois qu’est le sirop d’érable. En plus de valoriser la ressource locale via l’approvisionnement bas-laurentien en sirop d’étable, l’entreprise y va d’une préoccupation sociale en employant des ressources humaines parfois éloignées du marché de l’emploi et en consolidant des emplois ici, en région, tout en exportant son produit à travers le monde.

La CMI en profite également pour inviter tout entrepreneur désirant en savoir plus sur les possibilités d’établissement dans le secteur industriel de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges à communiquer avec Philippe Massé au 418 851-3009. Différentes opportunités d’affaires peuvent être mises de l’avant afin de favoriser l’intégration de votre entreprise dans le secteur industriel de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges.