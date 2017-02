Gaétan Gamache réclame un meilleur soutien financier pour l’aéroport

Le maire de la Ville de Rivière-du-Loup, Gaétan Gamache, participait, ce 1er février dernier à Québec, à la première réunion de travail du nouveau Comité sur les aéroports régionaux de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), auquel il siège.

À cette occasion, M. Gamache a rappelé l’urgence de mieux soutenir financièrement les aéroports régionaux au Québec, dont l’aéroport de Rivière-du-Loup. Le maire a du même souffle appuyé la proposition formulée par l’Union, dans le cadre des consultations prébudgétaires du Québec, de reconduire le Programme d’aide au transport aérien (PATA) et d’y allouer un budget de 50 millions $ sur quatre ans.

«Les aéroports régionaux en tant qu’infrastructures névralgiques pour la vitalité et l’occupation des territoires, doivent disposer de leviers financiers adéquats. Or, l’abolition du PATA en 2015 a entrainé une incertitude quant à leur avenir, dans un contexte où les besoins en immobilisations n’ont cessé de grimper depuis les dernières années. Seulement pour l’aéroport de Rivière-du-Loup, on parle d’investissements à réaliser de plus de 1 M $. C’est pourquoi il est impératif que le gouvernement du Québec rétablisse le financement dédié à ce programme et permette aux aéroports régionaux de jouer pleinement leur rôle de moteurs économiques», a déclaré le maire Gaétan Gamache.