Richard Fraser Personnalité du mois de décembre

Pour sa Personnalité du mois de décembre, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a souligné le travail et l’implication de Richard Fraser, copropriétaire du Restaurant Le Saint-Patrice.

Idéateur du «Combat des Chefs», organisé depuis deux ans pour soutenir la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, Richard Fraser travaille au Restaurant Le Saint-Patrice à temps plus que plein comme directeur général. Impliqué dans le conseil d’administration du Club de Golf de Rivière-du-Loup pendant de nombreuses années, il dirige une entreprise citée en exemple par le SEMO, service spécialisé en main-d’œuvre, pour la qualité de l’intégration des personnes handicapées.

Pour ces nombreuses raisons, et plus encore, la Chambre de commerce tient à souligner les qualités d’entrepreneurs émérites qu’a su démontrer Richard Fraser et lui décerne le prix de Personnalité du mois de décembre 2016.

COMBAT DES CHEFS

Copropriétaire du Restaurant Le Saint-Patrice depuis mars 2008, Richard Fraser cumule plus de 20 années d’expérience dans le monde de la restauration et du service à la clientèle.

Passionné de cuisine, il a lui-même imaginé l’événement qui a rapporté à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup plus de 12 000 $ en 2 ans.

En 2015, il a réuni trois personnalités connues du milieu des affaires, soit Yves Gagnon, René Morin et Jimmy Levesque pour une compétition amicale de talent culinaire. Ce dernier s’était avéré vainqueur. En 2016, c’est le milieu des médias qui a été représenté en mettant en opposition Christian Duchesne, Jean-François Béliveau et le gagnant Robert Desjardins.

Une édition féminine serait en préparation. Richard s’implique aussi dans l’organisation d’un souper-bénéfice annuel au profit du Carrefour d’Initiative populaire qui a rapporté au fil des ans plus de 10 000 $.

La Chambre de commerce tient à reconnaitre le travail soutenu de Richard Fraser dans le succès de son entreprise et envers la communauté louperivoise.