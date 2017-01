Daniel Blier quitte la CODET

Après cinq ans et demi à la barre de la Corporation de développement économique du Transcontinental (CODET), Daniel Blier quitte son poste de commissaire. «J’ai pris cette décision avant Noël, par honnêteté pour moi et pour la corporation», a-t-il commenté.

«Je suis en bon terme avec le conseil d’administration, je n’étais plus motivé à 100 %. Je quitterai quand ils auront trouvé un remplaçant», a précisé M. Blier. «Je pars la tête haute, la CODET est un organisme sur de bons rails, j’ai confiance en la structure. Je veux d’ailleurs souligner l’implication des gens d’affaires du milieu», a-t-il ajouté. Le concours pour trouver un remplaçant ou une remplaçante à Daniel Blier à titre d’agent de développement prend fin le 20 janvier.

M. Blier entend prendre quelques jours de repos avant de se consacrer encore davantage à son autre occupation professionnelle, celle de maitre-brasseur. Il est en effet copropriétaire de la microbrasserie Le Secret des Dieux qui a ouvert ses portes le 19 mai dernier au pied du lac Pohénégamook, dans un ancien presbytère. De plus, cinq bières sont disponibles depuis quelques semaines dans neuf points de vente au Témiscouata et à Rivière-du-Loup. On prévoit 15 points de vente d’ici quelques mois. Ses partenaires d’affaires dans ce nouveau défi sont les sœurs Nellie et Véronique Levasseur. La microbrasserie a accueilli plus de 15 000 clients dans ses cinq premiers mois d’activités et compte 24 employés.