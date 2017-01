Des entreprises du Témiscouata dynamiques et innovantes

Pour une deuxième année, la MRC de Témiscouata et la SADC de Témiscouata diffuseront 9 capsules vidéo mettant en valeur 18 entreprises de la région qui se démarquent par leur dynamisme et leur sens de l’innovation.

Ces entreprises ont été lauréates du Gala de l’entreprise du Témiscouata qui s’est déroulé l’automne dernier. Cette action fait partie de la stratégie d’attractivité mise en œuvre par la MRC de Témiscouata et vise à mettre en valeur les entreprises et les atouts du territoire.

D’une durée d’une minute chacune, les capsules sont disponibles sur les pages Facebook et sur les chaines Youtube de la MRC de Témiscouata et de la SADC. Il est aussi possible de les visionner dans la section développement du site de la MRC de Témiscouata : www.developpement.mrctemiscouata.qc.ca/capsules et sur le site www.sadctemiscouata.com.

Voici les entreprises présentées: La Ferme Pellan Inc. et la Coopérative Forestière Haut Plan Vert; L’érablière du lac Sutherland Denise Lang et Émilien Ouellet et l’érablière B.L.P de Biencourt; Jardins du Témis et Boulangerie Tentations Gourmandes; Cascades Emballage carton-caisse-Cabano, une division de Cascades Canada ULC et Bégin et Bégin et Groupe NBG; ASN Machinerie Inc. et LOAC S.E.N.C; J.A. St-Pierre et Fils et Spécialités féminines et masculines et Ouellet Décoration; Clinique dentaire Angel Philippe et Coopérative des paramédics du Témiscouata; Parc national du Lac-Témiscouata et l’Étang de pêche du Lac-du-Repos; Le BeauLieu Culturel du Témiscouata et la Vieille Gare de Rivière-Bleue.