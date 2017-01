Kamouraska Chrysler vendu au Groupe Olivier

Véritable bombe dans le domaine des concessionnaires automobiles, le Groupe Olivier vient d’acquérir Kamouraska Chrysler à Saint-Pascal qui appartenait à Daniel Beaulieu depuis plus de 24 ans. «Travailler de 65 à 70 heures par semaine, je commençais un peu à sentir de la fatigue», a commenté M. Beaulieu.

De son côté, le président du Groupe, Jacques Olivier a souligné : «Mon père a créé Olivier Ford à Saint-Hubert, Olivier Kamouraska Chrysler est notre sixième concession. Nous sommes aussi présents à Saint-Basile-le-Grand avec Olivier Hyundai et à Sept-Îles avec trois concessions : Ford, Nissan et Chrysler». Ses partenaires chez Groupe Olivier sont Daniel Fox, vice-président et Michel Martineau.

«Nous voulons orienter nos activités en région, nous espérons d’ailleurs acquérir au fil des ans deux ou trois autres concessions de véhicules sur le territoire de Montmagny à Rivière-du-Loup», a expliqué M. Olivier. «Kamouraska Chrysler est une belle concession, bien établie, qui vend de 600 à 700 véhicules par année. Kamouraska Chrysler allait bien et c’est grâce à l’équipe qui est en place», a ajouté le nouveau propriétaire.

D’ailleurs, la trentaine d’employés demeurent en poste. Cependant, Tony Lefrançois sera le nouveau directeur général de la concession Olivier Kamouraska Chrysler. Il occupait le même poste chez Olivier Ford à Saint-Hubert avec des ventes annuelles de 2 000 véhicules

«Originaire de Rimouski, il était intéressé par ce nouveau défi», a expliqué le président du groupe. Son père, Claude Lefrançois agira comme directeur des ventes. «Nous voulons faire d’Olivier Kamouraska Chrysler une concession encore plus performante», a conclu Jacques Olivier.

UN RÊVE

«Nous n’achetons pas une concession en difficulté», a précisé Jacques Olivier. Par ces mots, le nouveau propriétaire rendait hommage à Daniel Beaulieu qui a consacré 24 ans et 7 mois à faire de Kamouraska Chrysler une entreprise reconnue de tous. «Je suis très fier et heureux d’avoir réalisé mon rêve d’avoir une concession que les gens recherchent. J’ai eu une très bonne équipe de 34 employés que je remercie pour leur support. Merci également à mes clients qui sont restés fidèles toutes ces années, ils provenaient du Kamouraska, mais aussi du Nouveau-Brunswick, de Rivière-du-Loup et même de Montréal. Kamouraska Chrysler était reconnue pour les véhicules d’exception», a commenté M. Beaulieu.

Daniel Beaulieu n’est pas seulement qu’un homme d’affaires, il a partagé son succès avec la communauté : «J’ai donné plus d’un million de dollars à des organismes en 24 ans, je suis très fier d’avoir aidé des gens.» Maintenant, il entend passer plus de temps avec sa conjointe qui prend également sa retraite. «Mais je vais faire autre chose pour aider les jeunes», a-t-il conclu.