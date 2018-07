Alain Caron décoré de l’Ordre du Canada

Le bassiste Alain Caron, originaire de Saint-Éloi, a reçu le 5 juillet l’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays, l’Ordre du Canada. Cet honneur lui a été remis par la gouverneure générale du Canada Julie Payette.

«Depuis 40 ans, le bassiste Alain Caron contribue remarquablement au monde du jazz-fusion contemporain. Ayant amorcé sa carrière avec le groupe UZEB dans les années 1980, il a évolué sur les scènes nationales et internationales, où il s’est taillé une réputation de virtuose de la basse électrique à six cordes. On reconnait aujourd’hui sa contribution au slap, son lyrisme prononcé et la justesse de ses notes», peut-on lire dans la description du récipiendaire sur le site web de l’Ordre du Canada.

Alain Caron, maintenant établi à Boucherville, est le responsable du programme de maitrise en interprétation-composition jazz à l’Université de Montréal.

Le 12 avril 2011, l’École de musique de Rivière-du-Loup est devenue l’École de musique Alain-Caron pour lui rendre hommage. L’Ordre du Canada reconnait des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation.