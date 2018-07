Déjà 2 ans de lock-out chez Bérubé GM

Le conflit qui s'éternise entre la direction de Bérubé GM de Rivière-du-Loup et dix employés représentés par la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) atteindra, cette semaine, la barre des 24 mois. Un anniversaire qu’ont «célébré», non pas sans ironie, les salariés et quelques membres du syndicat, le 4 juillet.

Réunies au bord du boulevard Cartier de Rivière-du-Loup, sur l’heure du midi, les personnes impliquées trouvaient important de souligner cette étape symbolique. Après tout, le conflit de travail est, selon le conseiller à la vie syndicale et à la syndicalisation de la CSD, Gilles Prud’homme, le plus long en cours actuellement au Québec.

«Nous nous sommes dit qu’il fallait fêter ça, alors nous nous sommes réunis avec de la pizza», a lancé le syndicaliste avec un ton sarcastique. «Deux ans, c’est long… c’est long. Mais les gars ne sont pas malheureux. Ils sont supportés par le syndicat grâce à des allocations non remboursables. Ils sont payés chaque semaine», a-t-il rappelé.

NÉGOCIATIONS

La situation reste sérieuse. En avril, les deux parties étaient vraiment tout près d’une entente. Or, ça n’a finalement pas fonctionné. Aujourd’hui, la CSD souhaite reprendre les négociations.

«En avril, on avait planifié une assemblée, mais nous n’avions pas les textes finaux de l’entente à présenter aux salariés (…) Depuis, il n’y a pratiquement pas eu de discussions», a ajouté Gilles Prud’homme.

La Centrale des syndicats démocratiques a relancé le conciliateur récemment afin d’en arriver à quelque chose. «Le mieux pour tout le monde, ce serait qu’on s’entende et que les gens retournent travailler.»

BÉRUBÉ GM

De son côté, Patrick Bérubé convient que le conflit traine depuis longtemps. Il a déjà pris contact avec ses avocats pour que ceux-ci rejoignent eux aussi le conciliateur. «C’est long pour tout le monde», a-t-il mentionné. «Notre objectif est de reprendre les discussions, de trouver ce qui est le mieux pour tout le monde, et de clore ce dossier une fois pour toutes.»