L’Association des propriétaires riverains du lac Témiscouata dépose une plainte suite aux inondations

L’Association des propriétaires riverains du lac Témiscouata a été constituée le 20 avril 2018. Les principaux objectifs de cette organisation sont de représenter et défendre les intérêts des propriétaires riverains auprès des autorités gouvernementales, municipales ou autres, selon le cas, et de veiller à la sécurité des berges.

Dans une première démarche de cet organisme à but non lucratif, l’Association des propriétaires riverains du lac Témiscouata a déposé une plainte au sujet des activités de gestion du barrage de Dégelis, suite aux inondations de ce printemps 2018, en vertu de la nouvelle Loi 132 sur la conservation des milieux humides et hydriques.

Cette plainte a été transmise au Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ) du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), au bureau régional de Rimouski.

Ainsi, la mission du CCEQ est de veiller au respect de la législation environnementale en vérifiant la conformité des activités pouvant causer un dommage à l’environnement et de s’assurer de la mise en œuvre de mesures de prévention, de protection et de réparation (réf. : site web du MDDELCC).

L’Association reste persuadée que les inondations du printemps dernier ne sont pas uniquement les conséquences de simples causes naturelles et souhaite que le CCEQ fasse la lumière sur cette problématique.

Ce dossier est à suivre.