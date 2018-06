Maximum de 03 km/h à Rivière-du-Loup

En postant sur sa page Facebook une photo prise sur la rue Hayward à Rivière-du-Loup par son collègue et ami, Anthony Roy, Michaël Lavoie était bien loin de se douter de l'ampleur que prendrait sa publication. L'image de l'indication d'une vitesse maximale de 03 km/h (!) est rapidement devenue virale.

Évidemment, les chiffres 0 et 3 ont été inversés, mais la photo demeure néanmoins cocasse. Au moment d'écrire ces lignes, la publication a été partagée plus de 342 fois, commentée à 160 reprises, en plus de susciter 345 réactions.

Même le conseiller du district de La Rivière, Steve Drapeau, y a mis son grain de sel. «Bonjour. Je viens d’aviser les Services techniques de la Ville. Les travaux sont réalisés par un sous-traitant et des correctifs devront être faits rapidement. Merci», a-t-il répondu à la suite de la publication.

En effet, une retouche avait été apportée dans la journée même et la limite de 30 km/h était correctement indiquée.

Photo : Tirée de Facebook, Sébastien Dionne