Un succès pour le Tournoi de golf au profit de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB

Vendredi dernier s’est déroulé le 6e Tournoi de golf de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB. L’organisme a amassé un montant de 65 000$ qui contribuera à l’amélioration, mais également au maintien de la qualité de vie des personnes en phase palliative au KRTB.

Ce sont plus d’une centaine de golfeurs qui se sont déplacés au Club de golf de Rivière-du-Loup pour soutenir la cause et près de 150 personnes qui se sont, par la suite, déplacées à l’Hôtel Universel pour le souper-bénéfice.

Les participants présents à l’évènement ont eu l’occasion de prendre part à un encan silencieux pendant le souper et à un encan crié animé par le député et ministre Jean D’Amour un peu plus tard en soirée.

Le président d’honneur, Guy Thibault, a été présent toute la journée pour accueillir les participants et faisait également partie d’une équipe de golfeurs. Impliqué dans diverses causes à Rivière-du-Loup dans les dernières années, l’homme d’affaires maintenant installé à Québec était heureux de pouvoir contribuer à une cause 100% d’ici.

L’équipe de la Fondation souhaite remercier ses 36 commanditaires et ses bénévoles, qui proviennent généralement de la région, sans qui la tenue de cet évènement est impossible.

La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB est vouée à l’accueil, à l’hébergement, aux soins et à l’accompagnement des personnes en fin de vie ayant un diagnostic de maladie incurable et leurs proches, peu importe la nature de la maladie, ou condition sociale, et ce, dans un environnement adapté à leurs besoins et à ceux de leurs proches. Il s’agit d’un service gratuit offert prioritairement aux résidents du KRTB, mais non exclusivement.