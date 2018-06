Les gagnants du concours «Prépare ton été»

Au cours du mois de mai dernier sur la page Facebook d'Info Dimanche, les internautes couraient la chance de remporter, en collaboration avec Club Piscine Super Fitness, un barbecue Napoléon d'une valeur de 1 000 $ ou l'un des 5 chèques cadeaux d'une valeur de 200 $ offert par la Boucherie Bégin. Les gagnants sont maintenant connus.

Le concours, qui a remporté un retentissant succès, a été partagé 1 883 fois. Il a été commenté 1 657 fois en plus de susciter 1 237 réactions. Les règles étaient des plus simples, il suffisait d'aimer la page Info Dimanche, de partager la publication et de taguer un ami.

GAGNANTS

La grande gagnante du barbecue est Catherine Guimond. Les cinq gagnants des chèques cadeaux sont : Julie Pelletier, France Belzile, Christelle Gendron, Stéphanie Ouellet-Bérubé et Sébastien Lévesque.

Félicitations aux gagnants !