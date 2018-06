La Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud poursuit son implication

Depuis près de 25 ans déjà, la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud est présente auprès des jeunes et des organismes jeunesses de la région. Bien ancrée, la tradition se poursuit en 2018 avec l’organisation de plusieurs activités de financement, dont la 2e présentation du Défi Cyclo Expert.

Après le beau succès de l’an dernier, la formule du Défi est de retour. Les amateurs de vélo, débutants comme avancés, sont donc invités à reprendre le guidon dans le cadre d’une randonnée dont l’objectif n’est pas la performance, mais bien le dépassement de soi et la persévérance.

«C’est aussi, évidemment, le plaisir de contribuer à la mission d’un organisme qui œuvre pour les jeunes», souligne l’organisateur et propriétaire de l’entreprise Cyclo Expert, Sébastien Lévesque. «Déjà, de nombreux cyclistes m’ont confirmé leur présence, on espère une centaine de participants.»

Tout comme l’an dernier, trois parcours seront proposés aux cyclistes : 67 km vers L’Isle-Verte, 105 km vers Saint-Paul-de-la-Croix et 140 km vers Trois-Pistoles, Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Cyprien.

«Le premier circuit est parfait pour une premier Défi Cycliste, puisqu’il n’a très peu de dénivelés. Les deux autres boucles s’adressent davantage à des cyclistes intermédiaires et avancés. Celle de 140 km contient près de 1150 m de dénivelé positif», explique M. Lévesque.

Durant l’évènement, dont le porte-parole est Sébastien Rousseau, cycliste aguerri et fondateur de l’initiative «Roulons avec classe», les routes seront ouvertes à la circulation automobile. Les participants seront divisés en groupe de 12 personnes et ils seront encadrés par des membres de l’Association motocycliste KRTB et des agents de la Sûreté du Québec. Le club Randoloup est également partenaire.

L’argent des inscriptions (en groupe ou individuellement) permettra à la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud d’encourager des projets qui viseront la persévérance et la réussite scolaire chez les jeunes en difficultés. Les participants peuvent consulter tous les détails du défi et s’inscrire en ligne à l’adresse : www.defi.cycloexpert.ca. L’évènement sera conclu par un souper-bénéfice à l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

