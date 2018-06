343 balades en camions au profit de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB

Le succès a été au rendez-vous lors de la première édition de Balades en camions, une activité familiale présentée le samedi 9 juin dernier par le Groupe Morneau. L’activité, qui était tenue au profit de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, a dépassé les attentes en permettant de récolter un montant total de 5 132,35 $.

Les 343 balades en camions qui ont été offertes, d’une dizaine de minutes chacune, ont ravi les petits comme les grands, qui sont repartis avec une meilleure connaissance des risques de la route, et certains même avec une nouvelle vocation.

Il est à noter que c’est la présence d’une trentaine de bénévoles du Groupe Morneau ainsi que des agents de la Sûreté du Québec, de la SAAQ, du CFTC, des paramédics du Grand-Portage, du service de sécurité incendie de la Ville de Rivière du Loup et de leur mascotte Lancel’eau, qui a permis d’assurer le bon déroulement et le succès de l’activité. Groupe Morneau a tenu à remercier ses généreux bénévoles et à tous ceux qui ont rendu cet évènement possible!

Le Groupe Morneau est une société de transport routier LTL dont le siège social et historique est basé à Saint-Arsène. Créée en 1942, elle s’investit depuis plus de 75 ans auprès de la communauté du Bas-Saint-Laurent.