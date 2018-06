Les lauréats 2018 des Prix Perce-neige

La Ville de Rivière-du-Loup profitait de la Semaine québécoise des personnes handicapées et de la Semaine de la municipalité pour remettre ce lundi cinq Prix Perce-neige.

Elle souligne ainsi concrètement la contribution exceptionnelle des personnes, entreprises et organismes qui, par leurs implications, favorisent l’intégration des personnes handicapées sur les plans professionnel et social.

Implication sociale, volet Parents-Soutien : Judith Pelletier

Depuis la naissance de sa fille, Mme Pelletier doit livrer différentes batailles pour être entendue et soutenue. Dans toutes ses démarches, celle-ci a fait preuve d’une incroyable persévérance. Cette constance, mise de l’avant pour le bien-être et l’épanouissement de son enfant, a au fil du temps été positive pour l’ensemble la famille. Aujourd’hui, Judith s’implique pour aider d’autres parents vivant des situations similaires et partage avec plaisir son expérience, par le biais du comité Parents-soutien.

Intégration socioprofessionnelle, volet employeur : Info Dimanche / Martin Morissette

Le caractère exceptionnel de cette candidature repose sur l’ouverture dont le copropriétaire Martin Morissette a fait preuve. En juillet 2017, l’un de ses employés subit un important AVC. Durant tout le processus de réhabilitation et de retour, l’employeur a été supportant, accommodant et disponible. Il a su reconnaître les capacités et les compétences de son employé et n’a jamais hésité à présenter des solutions facilitant sa réintégration. Par cette reconnaissance, le jury désire souligner la grande ouverture, l’empathie et le respect de Martin Morissette envers un membre de son équipe. Ces attitudes positives et naturelles ont permis à M. Robert Desjardins de poursuivre sa vie normalement, tout en réintégrant ses fonctions à temps plein chez Info Dimanche au cours des dernières semaines.

Intégration socioprofessionnelle, volet employé : Maryse Gendron

Mme Gendron travaille pour la Ville de Rivière-du-Loup depuis sept ans. Elle est assignée au déchiquetage, une tâche qu’elle exécute avec brio. Femme consciencieuse, elle est fidèle au poste, semaine après semaine. Elle aime se surpasser et relever des défis. Malgré ses difficultés, Maryse démontre beaucoup de persévérance. Elle tient à communiquer, à se faire comprendre et à partager. Elle sait démontrer de l’attachement pour son emploi et son milieu de travail. Le comité de sélection a été charmé par la longévité et par les effets positifs de l’emploi sur sa vie personnelle.

Implication sociale, volet citoyen engagé : Lauréat Lebel

En s’engageant dans la communauté auprès des Diabétiques-Amis du KRTB, Lauréat Lebel a repris confiance en lui et peut maintenant aider les autres. Aujourd’hui, le récipiendaire voit son quotidien tout autrement ! Joie et bonheur sont au rendez-vous et les relations interpersonnelles sont courtoises, dans le respect de chacun. Cette démarche personnelle lui permet maintenant d’exercer ses droits personnels et sociaux dans son milieu de vie. Une bonne nouvelle pour une société qui valorise la participation des personnes afin qu’elles puissent vivre une vie à part entière.

Implication sociale, volet entreprise ou organisme : Boulangerie Gagne-Pain

Les membres du jury ont été impressionnés par l’ouverture des propriétaires à planifier dès les premiers instants l’accessibilité de leur commerce. Les propriétaires ont ainsi d’emblée conçu leur projet afin de le rendre le plus conforme possible aux besoins des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées en perte d’autonomie et des familles qui se déplacent avec des poussettes. En ouvrant leur boulangerie, Francis Gagné et Sylvie Paquet avaient en tête l’accessibilité universelle. Pour eux, elle n’était pas négociable : tous devaient trouver leur place, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur ! Les membres du jury espèrent que ce projet d’aménagement influencera positivement d’autres commerçants à faire de même.