Tournoi de golf au profit de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB

Le 15 juin au Club de golf de Rivière-du-Loup se déroulera la 6e présentation du Tournoi de golf dont les profits amassés seront remis à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

Le Tournoi de golf se déroule sous la formule Mulligan à quatre joueurs. Des départs sont prévus aux dix minutes entre 8 h et 13 h. L’activité sera suivie d’un souper à l’Hôtel Universel dès 18 h 30 en plus de l’encan traditionnel plus tard en soirée.

L’argent amassé lors de l’évènement contribuera activement à l’amélioration, mais également au maintien de la qualité de vie des personnes en phase palliative au KRTB.

Guy Thibault est le président d’honneur de l’édition 2018. Il invite d’ailleurs la population du KRTB à se joindre à lui lors de cet évènement pour soutenir cet organisme de la région.

La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB est vouée à l’accueil, à l’hébergement, aux soins et à l’accompagnement des personnes en fin de vie ayant un diagnostic de maladie incurable, peu importe la nature de la maladie ou condition sociale, et ce, dans un environnement adapté à leurs besoins et à ceux de leurs proches. La Maison de fin de vie est un service gratuit offert prioritairement aux résidents du KRTB, mais non exclusivement.