Au Maillon, c’est en jaune qu’on a célébré le printemps

Vendredi le 1er juin dernier avait lieu la célébration de la Journée Maillon. C’était une première puisqu’organisée conjointement par le Maillon de la MRC des Basques et celui de la MRC de Témiscouata. Une trentaine de Citoyens-Maillons et partenaires de cette approche citoyenne se sont réunis au Gueuleton, à Saint-Jean-de-Dieu. Et du jaune, il y en avait!

«J’ai eu l’occasion de rencontrer d’autres Citoyens-Maillons et je sors d’ici, très motivée» disait Louise. En effet, la Journée Maillon conjointe du 1er juin a été un succès. Dans un décor de bouquets de pissenlits et d’élément jaunes, les personnes présentes ont eu le loisir, autour d’une pizza, d’échanger entre elles et d’entendre les avancées du Maillon au Nouveau-Brunswick, père de cette approche dans nos régions de l’Est-du-Québec.

De plus, elles ont partagé des mots de reconnaissance et d’encouragement pour le travail invisible dans leur communauté en plus de se réunir au centre du village pour une envolée de ballons jaunes porteurs d’espoir. Regroupés et parés de jaune, ils ont offert au paysage de Saint-Jean-de-Dieu l’analogie d’un bouquet de pissenlits.

Toutes les personnes réunies sont reparties déterminées à continuer d’aider leurs concitoyens et à faire connaitre aussi bien le Répertoire des ressources que l’approche elle-même. Et, puisqu’au Maillon, c’est en jaune que l’on a célébré le printemps, peut-être aura-t-on réussi à semer un futur où les Maillons, tout comme les pissenlits, se seront multipliés.