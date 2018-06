Un arrêt s’impose à La Vieille Gare de Rivière-Bleue

La Vieille Gare de Rivière-Bleue ouvrira ses portes au public le 9 juin prochain. Vous devez profiter de la prochaine saison estivale pour faire un arrêt à l’attrait ferroviaire du Bas-Saint-Laurent.

Cette gare, reconnue au patrimoine canadien, est la seule encore existante et complètement restaurée sur la route des Frontières (289). On y présente d’ailleurs une exposition sur «Les chemins de fer du Témiscouata» qui dresse un portrait des deux chemins de fer qui ont sillonné la région, soit le Temiscouata Railway et le National Transcontinental Railway. Maquettes, artefacts et présentation multimedia interactive vous font découvrir un monde fascinant.

La dernière saison touristique a été excellente avec une augmentation du nombre de visiteurs. Parmi ces personnes, Monique Proulx, travailleuse de CN Rail, qui après sa visite à La Vieille Gare exprimait sa satisfaction. «Samedi matin nous avons découvert un magnifique trésor à Rivière-Bleue. Une gare datant de 1913 ainsi que La Petite Gare Aubut (sa voisine). Vous dire combien on a adoré notre visite guidée. Il y a un musée d’histoire à l’intérieur, plusieurs pièces de collection, etc… Merci à vous mesdames pour nous avoir accueillis si chaleureusement et c’est certain qu’on se voit l’an prochain», a-t-elle écrit sur la page Facebook de La Vieille Gare de Rivière-Bleue.

À votre tour de passer à La Vieille Gare de Rivière-Bleue pour découvrir ce trésor. On y retrouve également de l’artisanat, des produits du terroir et un café internet.

DES RENDEZ-VOUS

Des activités ponctuelles y sont aussi présentées comme les Mardis de la Gare. Le 12 juin à 19 h, La Vieille Gare vous invite à rencontrer Francine Caron, présidente bénévole, qui parlera du Verger patrimonial du Témiscouata situé face à l’École secondaire du Transcontinental à Pohénégamook. L’histoire du verger remonte à 1932. Aujourd’hui, il reste un peu plus de 120 pommiers âgés de plus de 80 ans.

Le samedi 16 juin, deux ateliers de fabrication de savon artisanal (à 9 h 30 niveau 1 et à 13 h 30 niveau 2) seront présentés à La Vieille Gare. Vous êtes invités à créer vos propres savons en compagnie de Linda Couture. Tout le matériel vous est fourni et vous repartez avec votre propre savon de 500 grammes (approximativement 8 savons). L’inscription est obligatoire et des frais de 25 $ sont rattachés à chaque atelier. Le nombre de place est limité à 5 personnes par atelier. Pour vous inscrire, appelez au 418-893-2649.