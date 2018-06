Parti conservateur : des bases solides pour avancer vers 2019

C’est le vendredi 18 mai dernier qu’avait lieu à La Pocatière l’assemblée générale annuelle de l’Association conservatrice de la circonscription fédérale de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup.

Les membres présents ont pu prendre connaissance des résultats financiers de l’Association en préparation de l’élection de 2019, du bilan des activités de l’année 2017-2018 et du programme fort chargé qui attend les administrateurs pour 2018-2019.

«Ma première année comme président fut sous le signe du leadership avec la création de comités internes de finance, de politique et de communication. Cette année, l’accent a été mis sur la transmission de notre message progressiste sur toutes les plateformes. La mise en place de notre page Facebook d’association nous permet de faire la promotion d’un message positif et de nos idées à l’ensemble de la population. L’espace que nous avons pris dans les derniers mois vis-à-vis les autres associations québécoises du parti est ma plus grande fierté. Cela indique que nous sommes respectés et pris en exemple pour notre travail» souligne le président sortant Jérôme La Violette-Côté en guise de bilan.

Le nouveau conseil d’administration a été nommé et sans surprise, tous les administrateurs sortant ont été réélus. «Il fait plaisir de voir que les succès des derniers mois se sont répercutés dans la confiance que les membres de l’Association m’ont communiquée en me réélisant président pour un second mandat» mentionne le président réélu Jérôme La Violette-Côté.

L’AGA a aussi confirmé la nomination de six délégués qui représenteront l’Association au Congrès national du Parti conservateur du Canada à Halifax du 23 au 26 aout 2018.