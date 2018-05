Le projet de Carrefour santé à Saint-Hubert reçoit une aide financière de 60 000$

La Coop de solidarité Santé de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup a reçu un important coup de pouce financier de Desjardins le 22 mai. Le président du Mouvement Desjardins Guy Cormier a annoncé une somme de 60 000$ pour le projet de Carrefour santé, un projet porteur pour la région.

«Ce sont des organismes qui concrètement, vont pouvoir avoir un impact dans leur communauté, dans leur milieu (…) Ce sont des projets importants pour une région comme ici», a souligné Guy Cormier.

Pour la Coop de solidarité Santé de Saint-Hubert, l’investissement annoncé permettra de faire souffler l’organisme et d’alléger son fardeau fiscal. «On a fait cette demande d’aide financière pour nous aider à payer plus rapidement l’hypothèque qu’on a dû prendre pour acheter le bâtiment. On passe d’un modèle de 17 ans à 13 ou 14 ans. Ça nous donne de la latitude pour notre fonds de roulement pour voir à nos obligations financières. Les premières années sont très importantes», explique la directrice générale de l’organisme, Josée Ouellet.

La Coop souhaite accueillir un second médecin d’ici un an pour donner un coup de main au premier déjà en place. Elle vise aussi à augmenter ses services de professionnels de la santé en recrutant un ostéopathe et un acupuncteur, par exemple, pour offrir des services supplémentaires à la population.

«C’est dans un but de maintien de nos ainés dans notre milieu le plus longtemps possible. C’est important, on ne veut pas perdre nos ressources de transmission du savoir. On en a besoin pour le bénévolat, c’est important de les maintenir en bonne santé dans notre communauté pour nous aider à développer divers projets», complète Mme Ouellet.

Cet investissement était réalisé dans le cadre d’une grande annonce d’un montant global de 1,1 M$ pour soutenir neuf projets dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine. Les autres initiatives soutenues sont : le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (250 000$), la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs (250 000$), le Festival en chanson de Petite-Vallée (250 000$), le Mont Saint-Joseph de Carleton-sur-Mer (100 000$), La Station de Rimouski (89 000$), l’École de cirque des Îles des Îles-de-la-Madeleine (75 000$), le Technocentre des technologies de l’information et des communications en Gaspésie (60 000$) et le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans de Rimouski (42 500$).

L’enveloppe globale destinée à la région s’élève à 3,9 M$, donc d’autres investissements en provenance du Fonds de 100M$ du Mouvement Desjardins pourraient être annoncés au cours des prochains mois.