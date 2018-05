La présidente de la FSE-CSQ à la rencontre des enseignants

La présidente du Syndicat de l’Enseignement du Grand- Portage (SEGP-CSQ), Natacha Blanchet, est fière d’annoncer la visite de Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ, lors de l’assemblée générale du SEGP-CSQ qui se tiendra le 30 mai prochain à l’Auberge de la Pointe, à Rivière-du-Loup.

Pour l’occasion, Mme Scalabrini soulignera le 30e anniversaire de la FSE et rappellera quelques grandes actions réalisées au cours de ces années. Bien sûr, il sera également question des enjeux auxquels fait face l’école d’aujourd’hui : composition de la classe, services offerts aux élèves en difficulté, lourdeur de la tâche, violence, gestion axée sur les résultats, valorisation de la profession et salaire, par exemple.

Mme Blanchet rappelle qu’il y aura des élections au conseil d’administration. «Cette assemblée élira les responsables de différents secteurs d’enseignement de la nouvelle structure du SEGP-CSQ», de préciser Mme Blanchet, qui travaille déjà à préparer les prochaines négociations.

«Devant une partie patronale loin des préoccupations de la salle de classe et face à un gouvernement qui n’écoute pas les enseignants, la solidarité et la mobilisation enseignante sont plus que nécessaires pour parler d’une voix forte et pour être entendus», d’ajouter la présidente du SEGP-CSQ.

La Fédération des syndicats de l’enseignement regroupe 35 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de commissions scolaires de partout au Québec. Le SEGP-CSQ représente les quelque 1 200 enseignantes et enseignants des Commissions scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs.