Assemblée du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes — Bas-Saint-Laurent (CAAP BSL) invite ses membres et la population à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 7 juin à Trois-Pistoles, à compter de 15 h à la Salle des Basques, MRC des Basques, 69, route 132 Ouest, Trois-Pistoles (bâtiment à l’est, derrière la Fromagerie des Basques).

À l’occasion du 25e anniversaire, sera dévoilé le logo du CAAP BSL modernisé. Afin de pouvoir échanger avec les membres et la population, le conseil d’administration profite de l’occasion pour les inviter à un 5 à 7 où la Fromagerie des Basques est partenaire.

Pour de plus amples informations, ou pour confirmer votre présence pour l’une ou toutes les activités par courriel à soutien@caapbsl.org ou par téléphone au 418 724-6501 ou au 1 877 767-2227 avant le vendredi 25 mai.

Le CAAP BSL est un organisme communautaire qui existe pour soutenir les usagers insatisfaits du système public de santé et de services sociaux. En satisfaisant ces usagers, par l’information individuelle et collective et l’assistance directe, il contribue à améliorer le système de santé dans notre région.