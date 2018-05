Rivière-du-Loup s’affiche et prend la route

La région de Rivière-du-Loup fera parler d’elle aux quatre coins du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick au cours des deux prochaines années. Tourisme Rivière-du-Loup a présenté, ce lundi 14 mai, un tout nouveau visuel qui voyagera partout grâce à quarante remorques de l’entreprise Transport Rivière-du-Loup. Une idée originale lancée dans le cadre d’une campagne historique.

Des propres mots de Monique Dionne, directrice générale de Tourisme Rivière-du-Loup, jamais l’organisme n’a présenté une campagne de promotion d’une telle envergure. Les remorques, lettrées du slogan «Embarquemonloup.com…direction Rivière-du-Loup», attireront l’attention des gens et piqueront leur curiosité. Plus que jamais, l’objectif est de faire de Rivière-du-Loup la destination pour un voyage ou une escapade.

«Il faut se démarquer, être authentique. Il faut faire vivre l’expérience Rivière-du-Loup, on voulait une façon différente de le faire et on a été chanceux de compter sur un partenaire important, Transport Rivière-du-Loup (…) Si on veut rester une destination incontournable, il faut continuer d’être différent», a expliqué Mme Dionne.

L’adresse «embarquemonloup.com» dirigera les curieux vers une page Web spécialement préparée. Celle-ci met en valeur 6 incontournables de la région de Rivière-du-Loup : le parc de la Pointe, le parc des chutes, le parc Kiskotuk, les îles, les croisières aux baleines et le Vieux Rivière-du-Loup (notamment la rue Lafontaine). Notons que ces éléments «à ne pas manquer» changeront selon la saison.

«Que ce soit l’été ou l’hiver, les gens veulent vivre un moment de bonheur. À Rivière-du-Loup, on a la capacité de leur offrir cela. Il faut la mettre en valeur, on veut créer un effet "wow"», a renchéri Mme Dionne, soulignant que le site Web principal de Tourisme Rivière-du-Loup bénéficie également d’une nouvelle interface liée à la campagne.

TRAVAIL D’ÉQUIPE

Plusieurs partenaires et collaborateurs ont participé à l’élaboration de cette stratégie, mais l’implication de l’entreprise Transport Rivière-du-Loup est évidemment la base de celle-ci. «J’ai accepté de m’embarquer dans cette campagne parce que je crois en ma région», a partagé le président et directeur général, Samuel Joncas. «C’est une belle implication pour mon entreprise, j’en suis fier.»

Tourisme Rivière-du-Loup a également compté, entre autres, sur l’appui de Tourisme Bas-Saint-Laurent, ainsi que sur la collaboration de la firme Symbiote et d’un comité aviseur pour créer le nouveau visuel.

AUTRES PROJETS

Cette nouvelle approche, qui a d’ailleurs été saluée par le député et ministre Jean D’Amour, lance donc avec panache la saison 2018 de Tourisme Rivière-du-Loup. Toutes les actions à venir de l’organisme seront travaillées en fonction de cette nouveauté. Parallèlement, se déroulera aussi une importante campagne sur les médias sociaux. Au cours des deux prochaines années, diverses stratégies, incluant photos et vidéos, seront déployées afin d’attirer les vacanciers à Rivière-du-Loup.