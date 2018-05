Campagne annuelle de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup lance sa campagne annuelle sous le thème : «S’unir pour des soins accessibles et de qualité chez nous!», sous la présidence d’honneur de Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. Il est accompagné de la porte-parole des professionnels de la santé, Marie-Ève Pelletier, infirmière en périnatalité.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup voit à faire l’achat d’équipements de haute technologie afin de permettre à la communauté de recevoir des soins de qualité, sans avoir à se déplacer dans les grands centres. Le soutien de la population à la Fondation de la santé permettra également de faciliter le travail des professionnels et ainsi, augmentera l’efficacité et la rapidité des soins qu’ils peuvent offrir, ici, dans les installations de santé de la MRC de Rivière-du- Loup.

La lettre qui permettra de faire un don à la Fondation sera envoyée par courrier. Il est aussi possible de le faire via le site internet au www.santerdl.ca.

Recevoir des soins selon les dernières avancées, et ce sans avoir à se déplacer en dehors de notre région, c’est un avantage indéniable. Merci de vous unir à votre Fondation, afin de permettre à votre enfant, votre meilleur ami et vous-même, de vivre plus longtemps et en santé, ici, chez nous.