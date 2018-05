Le centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup a maintenant son certificat d’agrément

Le Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup (CARRDL) annonce que le conseil d’administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a approuvé l’agrément de son service d’archives privées pour 2018-2020.

L’agrément est une reconnaissance par BAnQ du professionnalisme et de la qualité du travail effectué par l’organisme: acquisition, traitement et diffusion des fonds d’archives de la région de Rivière-du-Loup.

Le CARRDL existe depuis 1996 et a su se démarquer, entre autres, par l’acquisition d’une centaine de fonds d’archives de même qu’à travers les publications du Club des scribes, dont un livre commémorant le centenaire de l’Harmonie de Rivière-du-Loup par Daniel Plante et un ouvrage portant sur le Patrimoine industriel Massé de Saint-Hubert par Max D’Amours. L’équipe compte actuellement Daniel Plante à titre d’archiviste et Gaston Pelletier comme directeur.

Cette approbation s’inscrit dans le contexte de la restructuration du programme d’agrément par BAnQ. Avec l’agrément, le CARRDL est maintenant admissible au programme de soutien financier du BAnQ et peut désormais traiter et conserver des archives publiques.

Mentionnons toutefois que la situation des services d’archives privés agréés demeure incertaine. Sur les 42 organismes à avoir reçu un certificat d’agrément, plusieurs n’auront peut-être pas droit à une aide financière pour leur fonctionnement.

En conclusion, il s’agit d’un bel accomplissement pour le CARRDL qui reçoit aujourd’hui une reconnaissance importante pour le travail accompli ces dernières années.