L’équipe du bazar de Saint-Cyprien recherche des marchandises

L’équipe du bazar de Noël de la Fabrique de Saint-Cyprien vous informe que vous pouvez apporter votre marchandise propre et en bon état, prête à revendre, au nouveau dépôt du bazar, soit la porte du sous-sol du Centre communautaire Alcide Ouellet (côté sud, porte vitrée noire face à la bibliothèque Alphonse Desjardins).

Ne laissez pas de marchandise exposée à la pluie. Téléphonez toujours avant d’apporter votre marchandise. À noter que l’on ne prend plus de gros meubles, divans, matelas, etc. Le bazar de Noël de la Fabrique de Saint-Cyprien sera de retour les 26, 27 et 28 octobre et les 2, 3 et 4 novembre 2018.

Pour des informations supplémentaires, contactez Anicet et Rosella au 418 963-3572, Viateur au 418 963-2485, Odette au 418 963-3219 ou au bureau de la Fabrique de Saint-Cyprien au 418 963-3033.