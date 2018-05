Début du chantier de la côte Saint-Pierre en avance sur l’échéancier

C’est à compter de ce jeudi 10 mai que la seconde année du chantier de réfection de la côte Saint-Pierre s'est amorcée. Les rencontres de démarrage ont permis de fixer les derniers détails des premières phases et de lancer les opérations, avec une légère avance sur les estimations préliminaires.

Le chantier, qui s'échelonnera du 10 mai au 4 juin, s’est donc amorcé ce jeudi avec une entrave aux effets somme toute circonscrits, soit la fermeture de la rue Saint-Pierre, entre les rues Laval et Saint-Elzéar. Chacune des deux intersections demeurera toutefois ouverte. Une signalisation appropriée dirigera les usagers de la route vers la rue Saint-André, qui sera comme l’année dernière la voie de détour privilégiée pour l’ensemble du chantier.

14 MAI AU 4 JUIN

En plus du tronçon précédent, une seconde équipe entamera ses opérations le 14 mai, des rues Saint-Henri à Fraserville. Les intersections au coin des rues Saint-Henri et Fraserville demeureront pendant ces quelques semaines ouvertes, alors que celle de la rue Saint-Paul sera par contre fermée à la circulation.

Il est à noter que l’accès à la clinique vétérinaire demeurera possible par la rue Fraserville, alors que le salon de coiffure situé à l’intersection de la rue Saint-Paul sera accessible via celle-ci. Tout au long du chantier, un corridor sécurisé permettra par ailleurs aux piétons de circuler du côté ouest de la côte.

Au cours des derniers jours, le directeur du Service technique et du développement durable et l’ingénieur responsable du chantier ont rencontré les écoles, les transporteurs scolaires, la Commission scolaire, ainsi que les commerces et citoyens ayant des situations particulières. De nouvelles communications seront effectuées lorsque les détours seront mis à jour, pour tenir compte de l’évolution des travaux dans la côte.

Rappelons que la réfection la côte Saint-Pierre vise pour l’essentiel à rajeunir les installations en sous-sol. La Ville tient à souligner l’exceptionnelle collaboration des résidents et institutions situés de part et d’autre des travaux l’année dernière. Des chantiers d’une telle envergure ne peuvent se faire sans désagréments, mais la patience et la courtoisie ont été au rendez-vous et tout sera mis en œuvre afin tout se déroule aussi bien cette année, en tenant compte de l’ampleur du chantier.