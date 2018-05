Lancement de la saison 2018 de la Route des bières de l’Est du Québec

Le comité de la Route des bières de l’Est du Québec annonce que le lancement de la saison 2018 se fera les 10 et 11 mai prochains. Deux évènements seront organisés pour l’occasion, soit le 10 mai, au Pub Pit Caribou à Montréal et le 11 mai au Pub Le Projet à Québec en formule 5 à 7.

Les microbrasseries Le Secret des dieux de Pohénégamook, Tête d’allumette de Saint-André-de-Kamouraska, aux Fous brassant de Rivière-du-Loup et le Caveau de Trois-Pistoles font partie de la Route des bières de l’Est du Québec.

Le 3 avril dernier, les brasseries de l'Est se sont rassemblées à la Fabrique de Matane, pour un brassage collaboratif. Une journée avec plus d’une dizaine de brasseurs pour créer une bière spéciale qui sera servie en exclusivité lors de ces deux soirées. De plus, chacune des microbrasseries-membres brancheront dans leur pub respectif cette bière collaborative simultanément le 12 mai. La nouvelle version de la carte de la route sera dévoilée avec ses nouveaux membres et les nouveaux chandails promotionnels seront aussi mis en vente.