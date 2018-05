Le déploiement dynamique pour les services ambulanciers de Rivière-du-Loup

La Coopérative des Paramédics du Grand-Portage, qui assure les services ambulanciers sur le territoire de Rivière-du-Loup et de ses environs, permet à la population de bénéficier depuis le 6 mai d’une répartition géographique de sa flotte de véhicules à travers la ville.

En effet, à la suite de l’annonce du 29 mars dernier du ministre de la Santé et des Services sociaux concernant la conversion de l’horaire de faction en horaire à l’heure pour la zone ambulancière de Rivière-du-Loup, les ambulances louperivoises seront déployées stratégiquement à travers la ville. Ce nouveau déploiement permettra aux répartiteurs médicaux d’urgence d’affecter et de déployer les véhicules ambulanciers en fonction de la demande et des zones urbaines et périurbaines à couvrir. Plus particulièrement, le CAUREQ sera en mesure d’affecter le véhicule le plus approprié lors d’un appel d’un patient en détresse réduisant ainsi les délais d’intervention des paramédics.

«C’est une amélioration significative pour la population de pouvoir bénéficier de la même desserte que dans les grandes villes» souligne Dominique Garon, présidente de la Coopérative des Paramédics du Grand-Portage.

Ainsi, tout en améliorant l’efficacité des ambulanciers, cette modification d’horaire permettra la création de 4 postes à temps complet et l’embauche de nouveaux techniciens ambulanciers paramédics. «Nous sommes fiers de pouvoir assurer à la population un service préhospitalier d’urgence de qualité tout en offrant des emplois et en améliorant les conditions de nos travailleurs», souligne Charles Montamat, le directeur général de la coopérative.

Plus visibles et plus proches de la population, les ambulances vont désormais faire partie du paysage urbain de la ville de Rivière-du-Loup. Alors, lorsque vous verrez les paramédics stationnés sur un coin de rue, dites-vous qu’ils sont prêts à intervenir pour sauver des vies!

Fondée en 1990, la Coopérative de paramédics du Grand-Portage compte 42 membres travailleurs. Elle couvre les services ambulanciers du territoire de Rivière-du-Loup et de ses environs et opère un centre de formation en secourisme.