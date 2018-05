Témiscouata-sur-le-Lac aura un seul aréna… dans le quartier Cabano

Le dossier des arénas à Témiscouata-sur-le-Lac aura fait couler beaucoup d’encre et suscité de nombreux commentaires depuis un an. Deux glaces artificielles pour une ville de tout près de 5 000 habitants, c’était trop aux yeux de la majorité des citoyens. Le 3 mai, le conseil municipal a tranché en annonçant qu’il y aura un seul aréna, cependant dans le quartier Cabano, ce qui a fait réagir fortement les résidents du quartier Notre-Dame-du-Lac.

Plus de 400 personnes ont assisté à cette rencontre d’information tenue dans la salle Témiscouata dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. Le maire Gilles Garon a d’abord expliqué que deux facteurs ont amené les élus à modifier les orientations prévues antérieurement. En donnant comme exemple Mont-Joli qui a reçu l’autorisation du gouvernement de construire un nouvel aréna, un scénario moins dispendieux plutôt que de rénover l’ancien à partir de la même subvention, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac envisage donc un scénario similaire pour son projet.

L’argent consenti pour la rénovation de l’Aréna régional Jacques-Dubé serait donc affecté à la construction d’un seul aréna situé sur un terrain près de l’École secondaire de Cabano, au cout de 9 millions de dollars. En choisissant le quartier Cabano, la Ville soutient que c’est une condition pour obtenir le règlement complet de l’assurance pour l’affaissement du Centre sportif Phil-Latulippe, une différence de 1,9 M$ sur un total de 3,6 M$.

Dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, il y aurait la construction d’un centre communautaire, récréatif et d’évènementiels au cout de 7,6 M $. «Il n’y a pas de projet hôtelier dans le scénario, ce n’est pas le rôle de la Ville», a précisé le maire Gilles Garon. Celui-ci a toutefois laissé la porte ouverte à un promoteur privé qui voudrait construire un complexe hôtelier à Témiscouata-sur-le-Lac.

Les deux projets totalisent 16,2 M$ comparativement à 20,5 M$ avant les derniers changements. Le montant financé par la Ville aurait été de 5,8 M$ alors que pour le scénario présenté le 3 mai ce serait un montant de 2 M$. Selon les élus, l’impact sur le compte de taxes serait à zéro puisque la Ville puiserait 147 000 $ par année des revenus éoliens pour financer le projet. La Ville a aussi la possibilité d’obtenir des sommes de commanditaires diminuant ainsi sa participation financière. «Nous sommes tous gagnants», a mentionné le pro-maire Denis Blais.

DES CITOYENS EN COLÈRE

Lors de la rencontre d’information, plusieurs citoyens du quartier Notre-Dame-du-Lac étaient en colère à la suite de ces changements d’orientation. Carole Taylor Denoncourt a pris la parole au nom du collectif social de Notre-Dame-du-Lac. L’objectif du groupe de citoyens est de garder le projet de l’Aréna régional Jacques-Dubé intact et d’empêcher sa démolition. «Nous ferons les actions jugées nécessaires», a-t-elle lancé. Une pétition est déjà en marche.

Plusieurs citoyens ont pris la parole, certains mentionnaient que Notre-Dame-du-Lac perdrait un autre élément important de sa communauté, d’autres proposaient deux arénas, tous avaient cependant un seul objectif, faire changer la position des élus sur les dernières orientations proposées. Une bonne partie des personnes présentes se sont levées d’un trait pour applaudir certains interlocuteurs venus défendre le quartier Notre-Dame-du-Lac.

D’ailleurs, il est possible que ce conflit laisse des traces dans la communauté, un citoyen invitant même d’autres personnes à se rendre à Dégelis plutôt qu’à Cabano pour obtenir des services.

En début de soirée, les représentants de la Ville avaient demandé aux personnes présentes d’intervenir dans le respect des autres, de crainte que les discussions s’enveniment. Ce fut respecté dans l’ensemble.

«Si on décide de se confronter, on va tout perdre et revenir 50 à 70 ans en arrière. Et on aura 30 ans à se ‘’bitcher’’. Ce soir nous vous avons présenté des orientations; que ça plaise ou non à entendre, la confrontation sera la plus belle façon de semer notre décroissance», a mentionné le maire Gilles Garon.