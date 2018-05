Une vague intense de plaisir au Témiscouata

Plusieurs municipalités du Témiscouata se sont regroupées pour offrir une vague intense de plaisir durant la semaine de relâche du 2 au 11 mars dernier et ce, en collaboration avec l’équipe COSMOSS Témiscouata et l’Unité régionale en loisir et en sport du Bas-Saint-Laurent.

Que ce soit des activités d’initiation à divers sports, des randonnées, des tournois sportifs, l’accès aux patinoires en passant par la présentation de spectacles et de films, il y en a eu pour tous les goûts, pour les petits et les grands.

Plus de 80 jeunes du Témiscouata ont rapporté leur laissez-passer VIP afin d’être éligibles au tirage de divers prix de participation : des billets pour le Festival Honéquestre de Saint-Honoré, un accès familial pour la Plage de Pohénégamook, un certificat cadeau de 20 $ au Magasin général du Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue, des laissez-passer familiaux pour la glissade au Centre de plein air familial de Cabano, un accès pour l’observatoire Aster, des haut-parleurs portatifs «Bluetooth» par la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, des entrées au Cinéma Dégelis et à la piscine de Dégelis.

Restez à l’affût de la prochaine édition de la Relâche VIP qui se déroulera au Témiscouata en mars 2019. C’est un rendez-vous!