L’année de tous les records pour le Grand McDon au KRTB

Cette année encore, les restaurants McDonald's du KRTB ont atteint et dépassé l’objectif de 70 000 $ qu’ils s’étaient fixé dans le cadre du Grand McDon qui s’est déroulé le mercredi 2 mai à Témiscouata-sur-le-Lac, Rivière-du-Loup et La Pocatière.

L’équipe de 150 employés du propriétaire Pierre Dubillard a amassé l’impressionnant montant de 90 147 $, soit 20 000 $ de plus que l’objectif visé. Cette année, le Grand McDon s’est déroulé sous la présidence de Karine Jean, directrice par intérim du Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup.

«On a connu une belle augmentation cette année. La température était clémente et nous avons eu la collaboration de 90 bénévoles au KRTB, c'est un record. Des policiers, pompiers, politiciens, et des gens de milieux diversifiés sont tous venus nous encourager», souligne M. Dubillard. On peut affirmer sans se tromper que la mission de l'évènement rassemble.

Le restaurant de La Pocatière a notamment connu une grande journée. La somme de 37 227 $ amassée sur place le positionne d’ailleurs au tout 1er rang au Canada, tout juste devant celui de Rivière-du-Loup. Les restaurants du boulevard de l'Hôtel-de-ville et du Walmart de Rivière-du-Loup ont recueilli 42 000 $ au total. Au Témiscouata, qui se classe dans le top 3 de sa catégorie au Canada, le montant se chiffre à 10 500 $.

«C'est important de dire que lorsque nous vendons des marchandises promotionnelles, comme des casquettes, par exemple, on redonne 100% des ventes aux organismes. Nous ne gardons aucun frais d'administration, nous remettons tous les profits de ces ventes, je fais le choix d'absorber le cout de l'article. Pour la nourriture, nous respectons notre engagement de remettre 1$ pour chaque Big Mac, Joyeux festin ou café vendu», précise M. Dubillard.

Au total, 23 347 $ ont été remis au Manoir Ronald McDonald de Québec. De plus, 18 organismes de la région ont bénéficié des dons de la population. Il s'agit de la Fondation de la santé du Témiscouata (2 000 $), Re-Source Famille de Saint-Honoré-de-Témiscouata (1 250 $), la Fondation de la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (2 500 $), les Cuisines collectives de Cabano (2 000 $), La Fondation de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima (9 400 $), la Fondation de la polyvalente de La Pocatière ( 3 000 $), les Services de garde La Farandole (3 000 $), l'Association pocatoise des personnes handicapées (5 000 $), l'Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est (5 000 $), le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska (2 500 $), la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup (5 000 $), les Loups-marins (2 500 $), le Camp Richelieu Vive La Joie (3 000 $), le Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup (8 150 $), le CPA les Arabesques (2 500 $), le Dek hockey de Rivière-du-Loup (2 000 $), la Fondation louperivienne (5 000 $) et la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup (3 000 $).

Le message est clair : le Grand McDon est un évènement adopté par la population. Les gens embarquent plus que jamais, année après année.

Collaboration : Andréanne Lebel